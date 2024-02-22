В Бурятии наградили работников спорта

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Они удостоились государственных и республиканских наград



В Бурятии состоялось торжественное награждение государственными и республиканскими наградами. Церемонию провели на итоговом заседании коллегии министерства спорта и молодёжной политики республики.



Государственной наградой «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» награждены:

- Бато-Цырен Цырендашиев – тренер-преподаватель спортивной школы №12 имени Сергея Замбалова»;

- Алексей Константинов – учитель физической культуры Тарбагатайской средней общеобразовательной школы.



Благодарностью министерства спорта Российской Федерации удостоились:

- Александр Цоктоев – спортсмен центра спортивной подготовки, тренер сборной команды РБ центра спортивной подготовки;

- Нима Нимаев - тренер-преподаватель республиканской спортивной школы олимпийского резерва;

- Капитон Захаров – тренер-преподаватель республиканской спортивной школы плавания.



Медалью «Ветеран спорта Бурятии» награждён Мижит Одуев, учитель физической культуры специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната V вида.



Нагрудным знаком «За заслуги в спорте» награждён Александр Степанов, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе республиканской спортивной школы олимпийского резерва.



Почётной грамотой министерства спорта и молодёжной политики Бурятии награждена Светлана Гомбоева, директор спортивной школы №14 г. Улан-Удэ.



Благодарностью министерства спорта и молодёжной политики РБ удостоились:

- Галсан Бадмацыренов – член федерации самбо Бурятии;

- Елена Доржиева – заместитель директора РСШП;

- Болот Цоктоев – начальник отдела национальных видов спорта ДСС;

- Баир Ивахинов – директор СШОР №15 «Динамо».



