В Бурятии назвали финалистов конкурса «Баатар. Дангина»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Победителей определят 26 февраля в Улан-Удэ



В Бурятии стали известны имена финалистов межрегионального конкурса «Баатар. Дангина» (0+). На конкурс, где участники демонстрируют знания бурятских традиций и языка, таланты в разных жанрах искусства поступило 69 заявок из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Возраст участников от 6 до 25 лет.



Как сообщает республиканский центр народного творчества, финалистами стали:



Номинация «Хүүгэн Баатар» (6–10 лет)

- Тумэн-Жаргал Т., руководитель Будажапова Оюна, Орликсая ДШИ, Окинский район;

- Тамир Р., 9 лет, руководители: Шойдокова Сэсэгма, Энкеева Октябрина, Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева, Кижингинский район;

- Соёл Б., 10 лет, руководитель Раднабазарова Цыцыгма, Агинская средняя общеобразовательная школа №3, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское;

- Артём Ч., 9 лет, Сосорова Анжелика, Цагатуйский СДК, этностудия «Сарата уул», Чагдурова Сэсэг;

- Тамир М., 6 лет, руководители: Гармаева Жанна, Нимаева Дарима, Хоринский детский сад «Золотой ключик», с. Хоринск;

- Ардан У., 9 лет, руководители: Болхоева Марина, Ноехонский СДК, Ухинова Арюна, Ноехонская СОШ им. В. Д. Ринчинова, Селенгинский район, улус Зурган-Дэбэ.



Номинация «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет)

- София А., 10 лет, Будажапова Оюна, Галсанова Виктория, Орликская ДШИ, Окинский район

- Марина М., 9 лет, руководитель Дамбаева Балма, ДШИ № 8 г. Улан-Удэ;

- Туяна Л., 6 лет, Могсохонская СОШ, руководители: Дашиева Наталья, Цыренова Екатерина, Могсохонский сельский Дом культуры, Кижингинский район;

- Дарису Ч., 9 лет, Иволгинский район, с. Поселье, СОШ с. Поселья, руководитель Банзаракцаева Людмила;

- Айлана Г., 9 лет, Гилязова Баирма, Усть-Ордынская гимназия-интернат Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский.



Номинация «Эдир Баатар» (11–15 лет)

- Баясхалан Х., 14 лет, руководитель Будажапова Оюна, Галсанова Виктория, Орликская ДШИ, Окинский район;

- Жаргалсайхан Г., 15 лет, гимназия №14 г. Улан-Удэ, руководители: Жигжитов Белигто, Шарапова Ольга, Районный центр народного творчества, Бичурский район.



Номинация «Эдир Дангина» (11–15 лет)

- Дари Б., 14 лет, лингвистическая гимназия №3, руководитель Гансэсэг Болд, Детская студия «Уян бэлиг» при театре «Байкал»;

- Светлана Ж., 14 лет, руководители: Голуб Елена, Кузнецова Наталья, республиканская Мариинская школа-интернат г. Улан-Удэ;

- Алтана Ц., 13 лет, Джидинский район, с. Цагатуй, Цагатуйский СДК, Этностудия «Сарата уул», Сосорова Анжелика, БГУ, Сосорова Сарюна;

- Алтана Р., 15 лет, руководитель Шагдурова Татьяна, Дутулурский сельский дом культуры, директор, руководитель образцового ансамбля «Зэмхэ сэсэг» Закаменский район;

- Сойжина Ж., 13 лет, Дашицыренова Эржена, Булумский СДК Хоринский район;



Номинация «Баатар» (16–25 лет)

- Мунко Майоров, 23 года., Тункинский район, руководитель Пахахинов Александр, Тункинский район

- Дмитрий Крылов, 19 лет, студент Закаменского агропромышленного техникума. руководитель Шагдурова Татьяна, Дутулурский сельский дом культуры, директор, руководитель образцового ансамбля «Зэмхэ сэсэг», Закаменский район;

- Лхасаран Д., 16 лет, руководители:Галсанова Арюна, Тудупова Баярма, Мангатаева Светлана, Дамбаева Марина, Дамбаева Балма, республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1;

- Василий Ш., 16 лет, Ново-Ленинская СОШ, руководитель Имыгирова Татьяна, Осинский район, с. Ново-Ленино, Ново-Ленинский КДЦ, Иркутская область;



Номинация «Дангина» (16–23 лет)

- Виктория Д., 16 лет, Орликская СОШ, руководители: Борбуева Вера, Будажапова Оюна, Галсанова Виктория, с. Орлик Окинский район;

- Дыжит Т., 17 лет, руководители:Галсанова Арюна, Тудупова Баярма, Шагдарова Норжима, Дамбаева Балма, Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1;

- Ангелина А., 16 лет, Хадаханская СОШ, руководитель Готолова Наталья, культурно-досуговый центр муниципального образования «Хадахан»;

- Элина Соборкина, 18 лет, Баяндаевский, д. Загатуй, Иркутский колледж культуры Винокурова Надежда, КИЦ МО «Курумчинский».



- К конкурсу готовились целыми семьями, ведь неслучайно мы посвятили его Году семьи. Это можно увидеть по видеороликам в социальных сетях, которыми делились и участники, и их группы поддержки. По хештегу #баатардангина2024 можно их увидеть. Нам было нелегко определить финалистов, – отметила координатор конкурса Алевтина Малатхаева.



Гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» пройдёт в Улан-Удэ, в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева 26 февраля.



Возрастное ограничение: 0+.

