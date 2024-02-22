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В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины

В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
Общество,  Фото:Pixabay.com
Специалисты рассказали, где живут и трудятся жители республики

В эту пятницу Бурятия вместе со всей страной отметит День защитника Отечества. В нашей республике он, как и остальных регионах РФ, будет нерабочим. В честь праздника всю Россию ждёт длинный уик-энд.

23 февраля поздравления принимают не только мужчины, но и женщины-военнослужащие. Но так уже сложилось, что всё внимание в эту дату приковано в основном к сильной половине человечества. Сотрудники Бурятстата решили составить краткий собирательный образ «среднестатистического» мужчины из Бурятии. И вот что из этого получилось.

В начале 2023 года в республике насчитывалось 456 800 представителей сильного пола – это 46,9% от общей численности населения РБ. Большинство – 263 000 (57,6%) – при этом проживает в городах, остальные 193 800 (42,4%) – в сельской местности.

Мужчин у нас на 61 000 меньше, чем женщин – на 1000 приходится в среднем 1134 дамы (в городской местности этот показатель чуть больше – 1190, в сельской меньше – 1057). И только в возрасте до 16 лет и в трудоспособном (16 лет – 61 год) «перевес» – в обратную сторону: на 1000 – 949 и 964 соответственно. Среди пенсионеров джентльменов в 2,4 раза меньше.

В целом же средний возраст жителей РБ – 34 года и 1 месяц (у наших землячек – 38 лет и 9 месяцев). Мальчиков, как правило, в Бурятии всегда рождается больше, чем девочек. В 2022 году на 1000 насчитывалось 956. Однако эта диспропорция сохраняется только до определённого момента. 

За год узами Гименея себя связали 7219 мужчин, а 55052, наоборот, развелись. Приехало в Бурятию на 1003 больше, чем покинули её – 6811 (50,5% от всех прибывших) и 7814 (49,5% от всех уехавших). В конце 2023-го безработными числились 700 – 41% от всех нетрудоустроенных.

- Численность мужской рабочей силы в республике в III квартале 2023 года составляла 220 000 человек, – отметили в Бурятстате. – Из них 206 500 (93,9%) заняты в экономике, 3,7% – руководители органов власти и управления всех уровней (включая руководителей учреждений, организаций и предприятий), 13,6% – специалисты высшего, 8,4% – среднего уровня квалификации и 0,5 % – служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием.

Ещё 12,5 % трудятся в сфере обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности, 1,2 % – квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, 22,2% занимаются промышленностью и строительством, 28,5% – операторы производственных установок и машин, сборщики и водители и 9,4% – неквалифицированные рабочие.

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