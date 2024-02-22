Они запомнили наибольшую последовательность вспышек и звуков
Основатель и директор Монгольской интеллектуальной академии Х. Хатанбаатар вместе со своим учеником С. Чингимом установили новые рекорды Гиннесса. В игре на запоминание «Саймон» спортсмен Чингим с завязанными глазами, полагаясь исключительно на слуховые сигналы, выполнил 276 нажатий (23 хода), а Хатанбаатар – 325 нажатий (25 ходов) без ошибок.
- Они успешно выполнили задание с интервалом всего в 5 секунд между каждым нажатием, придерживаясь строгих правил, согласно которым невыполнение нажатия в течение отведённого времени приведёт к дисквалификации, - пишет новостное агентство «Монцамэ».
Игра представляет собой круглый диск с четырьмя большими разноцветными кнопками-панелями, которые издают разные звуки. Основная задача игрока – запомнить последовательность этих вспышек и звуков и впоследствии воспроизвести её в рамках «раунда» игры.
Монголы установили два мировых рекорда на запоминание
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