Монгольская «женщина-змея» установила новый рекорд Гиннесса

Общество, Фото: Guinness World Records

Она совершила наибольшее число отжиманий в тройном гимнастическом сгибе



Уроженка Монголии и исполнительница пластической акробатики С. Оюун-Эрдэнэ установила новый рекорд Гиннесса. Она выполнила по специальным критериям наибольшее количество отжиманий на руках в тройном гимнастическом сгибе. В частности, за 30 секунд она совершила 28 отжиманий из заявленных 24. Предыдущий рекорд был равен 21 разу.



Артистка цирка С. Оюун-Эрдэнэ занимается конторсией (акробатическим изгибанием тела в необычные формы) с шести лет. Она работает в международном цирке «Du Soleil» («Цирк солнца») вот уже более 20 лет.



В тот же день её коллега, акробатка Люси также установила новый рекорд Гиннесса по количеству сальто назад на руках.



- Я знала, что артисты цирка «Du Soleil» очень талантливы, но оценивать эти мировые рекорды вблизи и лично – это совсем другое чувство. Я была поражена гибкостью и силой верхней части тела С. Оюун-Эрдэнэ. Поздравляю обеих исполнительниц с достижением таких физически сложных рекордов, - заявила официальный судья книги рекордов Гиннесса Меган Брюс.



Монгольская конторсионистка участвовала в четырёх представлениях цирка и в настоящее время выступает в цирковом шоу в знаменитом «Альберт-Холле» в Лондоне. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



