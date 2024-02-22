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В Бурятии руководителям трёх предприятий объявлены предостережения

В Бурятии руководителям трёх предприятий объявлены предостережения
Общество,  Фото:Прокуратура РБ
Об этом объявили на совещании в прокуратуре

В прокуратуре республики под председательством заместителя прокурора Бурятии Светланы Козловой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере трудовых отношений.

В совещании участвовали представители министерства экономики республики, регионального отделения Социального фонда России, Государственной инспекции труда в республике, управлений Росреестра по республике, Федеральной налоговой службы по республике, ФССП России по республике, следственного управления Следственного комитета России по республике, Республиканского агентства занятости населения, Союза «Объединения профсоюзов Республики Бурятия».

На совещании обсудили проблемные вопросы ликвидации задолженности по заработной плате, предотвращения фактов производственного травматизма в республике.

- В связи с образовавшейся задолженностью по заработной плате, нарушениями законодательства в сфере охраны труда, повлекшими несчастные случаи на производстве, заместитель прокурора республики руководителям предприятий ООО «ЖКХ Сибирь», ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», ПАО «ТГК-14» объявила предостережения о недопустимости нарушения закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По результатам встречи на контроль поставлены вопросы своевременной выплаты заработной платы, выработаны мероприятия по профилактике нарушений в сфере охраны труда.
прокуратура

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