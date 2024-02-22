22 февраля

21 февраля

Популярное

В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры

В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Два из них перестали работать на Левобережье

В четверг, 22 февраля, в столице Бурятии отключили сразу несколько светофоров, расположенных на оживлённых участках. Как пояснили в комитете по транспорту городской администрации, это связано с плановым отключением электроэнергии.

Искусственный регулировщик до 12:00 погас около колледжа железнодорожного транспорта на проспекте 50-летия Октября. Ещё два – на улице Иволгинская (остановки «5-ый километр» и «Левый берег») – не будут работать с 10:00 до 15:00. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дороге.
светофоры дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
В Бурятии составили любопытный портрет среднестатистического мужчины
Общество, 22.02.2024
Специалисты рассказали, где живут и трудятся жители республики
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
Общество, 22.02.2024
Два из них перестали работать на Левобережье
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество, 22.02.2024
Они приняли участие в акции ко Дню защитника Отечества 
В пригородном районе Бурятии прогремит взрыв
В пригородном районе Бурятии прогремит взрыв
Общество, 22.02.2024
Жителей республики призвали держаться подальше от этого места
Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Общество, 22.02.2024
Он посоветовал не спать днём и выбирать «грубую» пищу
Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Общество, 22.02.2024
Это произойдёт в честь Дня защитника Отечества
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
Общество, 22.02.2024
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн
Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн
Общество, 22.02.2024
Столько грузов прошло по БАМу и Транссибу в 2023 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^