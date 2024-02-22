В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры

Два из них перестали работать на Левобережье



В четверг, 22 февраля, в столице Бурятии отключили сразу несколько светофоров, расположенных на оживлённых участках. Как пояснили в комитете по транспорту городской администрации, это связано с плановым отключением электроэнергии.



Искусственный регулировщик до 12:00 погас около колледжа железнодорожного транспорта на проспекте 50-летия Октября. Ещё два – на улице Иволгинская (остановки «5-ый километр» и «Левый берег») – не будут работать с 10:00 до 15:00. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дороге.

