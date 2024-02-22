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В Чите на 23 февраля три раза выстрелят из гаубицы

В Чите на 23 февраля три раза выстрелят из гаубицы
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Церемонию проведут на Титовской сопке

Три выстрела из гаубицы Д-30 прозвучат в День защитника Отечества в Чите на смотровой площадке Титовской сопки. Об этом порталу «Культура 75» 21 февраля сообщили в краевом министерстве культуры.

Помимо выстрела на смотровой площадке проведут торжественный митинг, во время которого наградят военнослужащих и добровольцев, участников спецоперации. После для участников проведут небольшой концерт.

Традицию полуденного выстрела ввели в Чите в 2023 году. Впервые гаубица Д-30 прозвучала в Чите на День России 12 июня, а после — 3 сентября в День окончания Второй мировой войны, 9 сентября во вторую годовщину присвоения Чите звания «Город трудовой доблести» и 4 ноября на День народного единства.

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Чита полуденный выстрел день защитника Отечества

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