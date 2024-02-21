В районе Бурятии жильцы попросили оборудовать остановку

Сейчас вместо автопавильона здесь стоит обычная лавочка



В Иволгинском районе Бурятии местные жители попросили оборудовать остановку по улице Трактовая в селе Сотниково. Сейчас вместо укрытия от погодных стихий тут стоит обычная лавочка.



- Если установлен знак автобусной остановки и есть карман для остановки, почему не организуют полноценную остановку с крышкой от снега и дождя в селе Сотниково по улице Трактовая? - спрашивают жители в группе «Иволга-инфо. 24/7».



В управлении федеральных автодорог «Южный Байкал» пообещали рассмотреть такую возможность.



- С наступлением благоприятных погодных условий в текущем году, будет рассмотрена возможность установки автопавильона на данном участке. Благодарим за обращение, - сообщает упрдор «Южный Байкал».



