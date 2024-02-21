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В курортном районе Бурятии жалуются на разруху в клозетах

В курортном районе Бурятии жалуются на разруху в клозетах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туалеты в ЦРБ попросили довести до ума

Жители Тункинского района обратились в группе «Тунка-инфо.24/7» к руководству центральной районной больницы (ЦРБ). Они недовольны туалетами в здании, где находится дневной стационар.
 
- Понятно, что «денег не хватает», но элементарно снабдить туалеты нормальными шпингалетами, прибить крепление для сумок и, в конце концов, довести до ума откосы на дверях самой уборной можно? У вас там гвозди мелкие торчат, незабитые. Пространства очень мало – чуть ли не задевает лицо! – возмущаются сельчане. – Это же общественный туалет. Неужели сами не видели? Воистину культура начинается с уборной.

При этом, по словам тункинцев, в клозетах довольно чисто и опрятно. В ЦРБ пообещали учесть все замечания.

- Обращение принято в работу. В течение дня всё будет устранено, – подчеркнули в медучреждении и поблагодарили пациентов «за активную жизненную позицию».
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