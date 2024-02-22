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В Улан-Удэ к концу дня выпадет снег

В Улан-Удэ к концу дня выпадет снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике немного потеплело

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 22 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, в конце дня по южной половине республики местами небольшой снег. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -17,-22, местами -7,-12.

В Улан-Удэ без осадков, в конце дня возможен небольшой снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -17,-19.



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