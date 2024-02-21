Об этом договорились в ходе рабочей встречи
Начальник улан-удэнской колонии-поселения №3 Жаргал Намсараев встретился с главным врачом городской больницы № 4 – депутатом Народного Хурала Бурятии Михаилом Итыгиловым.
- В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки свежих овощей урожая 2024 года для нужд стационара больницы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Кроме того, стороны предварительно договорились о поставке корпусной мебели из ЛДСП, производимой в учреждении.
Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью
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