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Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью

Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Об этом договорились в ходе рабочей встречи

Начальник улан-удэнской колонии-поселения №3 Жаргал Намсараев встретился с главным врачом городской больницы № 4 – депутатом Народного Хурала Бурятии Михаилом Итыгиловым.

- В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки свежих овощей урожая 2024 года для нужд стационара больницы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Кроме того, стороны предварительно договорились о поставке корпусной мебели из ЛДСП, производимой в учреждении.
осужденные

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