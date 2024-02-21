Как выяснилось, его там никогда и не было
В группе «Курумкан-инфо.24/7» поинтересовались, почему на дороге в Курумканском районе нет указателя на отворот в Могойто. «Сегодня запутались, доехали до Аллы (улус Алла – прим.). Все указатели есть, а Могойто – нет. В чём причина?» – вопрошают автомобилисты.
Представитель дорожной службы пояснил: согласно проекту организации дорожного движения, названий проходных сёл на указателях нет – только конечных. «Могойто является проходным селом, потому такой указатель не предусмотрен», – цитирует его «Курумкан-инфо.24/7».
В Бурятии сельчане «потеряли» указатель и заплутали на дороге
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