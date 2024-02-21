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МЧС назвало основные причины пожаров в Бурятии

МЧС назвало основные причины пожаров в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
С начала месяца произошло больше сотки возгораний

С начала февраля в республике ликвидировано 142 возгорания. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что основными причинам стали:
- 38% - неосторожное обращение с огнём;
- 27% - короткое замыкание электросети;
- 15% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Специалисты призывают не оставлять без присмотра включённые электроприборы; не подходить близко к источникам открытого огня; не эксплуатировать неисправные печи, камины и дымоходы.

- Позаботься о родных людях, приобрети пожарный извещатель и огнетушитель! Возможно, именно эти средства спасут жизнь твоим родителям и детям, - отметили в МЧС.

Сотрудники ведомства проводят подворовые обходы, в ходе которых рассказывают о пожарной безопасности. Их встречают не только люди, но котики.

 

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