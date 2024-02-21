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Часть улан-удэнок активно интересуются кредитной историей своих ухажёров

Часть улан-удэнок активно интересуются кредитной историей своих ухажёров
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
А треть больше волнует размер их дохода

Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели любопытный опрос и выяснили, что только один из пяти жителей бурятской столицы поддерживает идею создания приложения для знакомств, где смогут регистрироваться исключительно люди с хорошей кредитной историей. Треть (30%) не видят в этом необходимости, а 50% затруднились с ответом. «За» оказались 24% женщин и 16% мужчин.

Между тем, прежде чем познакомиться с человеком для романтических отношений, 23% одиноких улан-удэнок хотели бы знать его «финансовое прошлое», а 56% в подобной информации не нуждаются.
 
Примерно треть опрошенных дам (29%) волнует размер дохода потенциального партнера, но 54% это абсолютно неинтересно.

Идея выбирать половинку по кредитному рейтингу сильнее заинтересовала женщин, чем представителей сильного пола (29% и 17% соответственно). Но ещё привлекательнее для наших земляков оказалась возможность знакомиться с учётом информации о размере зарплаты (43% и 15%). Кстати, не всех мужчин оскорбляет подобная финансовая избирательность.
деньги зарплата мужчины женщины

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