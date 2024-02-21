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В Бурятии взволновавшим сельчан уткам не грозит смерть

В Бурятии взволновавшим сельчан уткам не грозит смерть
Общество,  Фото:предоставленj Бурприроднадзором
Специалисты заверили, что с ними всё хорошо

Недавно в Джидинском районе забили тревогу из-за уток, которых заметили около села Оёр. В группе «Джида-инфо 24/7» заявили, что птицы не обитают в этих местах в зимнее время и потому есть вероятность их гибели.

Однако в Бурприроднадзоре поспешили успокоить сельчан. Там заверили, что с пернатыми всё хорошо.

-То, что огари (местные жители их называют турпаны) остаются на зимовку – нормально, – пояснил государственный инспектор Бурприроднадзора Артём Елитенко. – Около 300 особей остаются зимовать в незамерзающих протоках Джиды. Ночь они проводят на водоёме, а рано утром улетают в поля на весь день.
 
Поскольку сейчас большой снежный покров и низкие температуры, птицы сидят без движения. Потому создаётся ощущение, что они в беде.

- Тем не менее, хочется успокоить местных жителей и поблагодарить их за чуткое и трепетное отношение к нашей природе, – добавил госинспектор.

природа птицы Бурприроднадзор

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