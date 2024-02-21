«Ломать – не строить»: В Бурятии сельчан возмутил внезапный ремонт моста-развалюхи



В Тарбагатае зреет недовольство из-за решения начать ремонт пешеходного моста через реку на улице Школьная. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», зачем его потребовалось «ломать» зимой, когда ещё стоят сильные холода.



- Если будет наледь, придётся идти по морозу в обход. Неужели нельзя было подождать до весны? И когда начнётся строительство нового моста или ремонт этого? Насколько всё затянется? Почему власти не думают о своих гражданах? Конечно, ломать – не строить, – заявили возмущённые сельчане.



Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова пояснила, что переправа уже давно стала проблемной – ещё не раз латали и приводили в порядок.



- В декабре депутаты райсовета приняли решение о выделении средств на ремонт муниципального имущества. Осталось дождаться финансирования, – подчеркнула руководитель СП.



После спада воды в райцентре появится временное сооружение, а реконструкция стартует летом. Власти надеются, что после этого мост прослужит ещё много лет.



- Уже приезжали два подрядчика и осмотрели объект. Вопрос сейчас в деньгах. Для строителей предусмотренная сумма не является привлекательной. Но если будет достаточно средств, мы всё же постараемся построить новый мост, – заверили тарбагатайцев.

