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«Ломать – не строить»: В Бурятии сельчан возмутил внезапный ремонт моста-развалюхи

«Ломать – не строить»: В Бурятии сельчан возмутил внезапный ремонт моста-развалюхи
Общество,  Фото:Pixabay.com
Вместо него власти пообещали сделать временную переправу

В Тарбагатае зреет недовольство из-за решения начать ремонт пешеходного моста через реку на улице Школьная. Люди поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», зачем его потребовалось «ломать» зимой, когда ещё стоят сильные холода.
 
- Если будет наледь, придётся идти по морозу в обход. Неужели нельзя было подождать до весны? И когда начнётся строительство нового моста или ремонт этого? Насколько всё затянется? Почему власти не думают о своих гражданах? Конечно, ломать – не строить, – заявили возмущённые сельчане.
 
Глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова пояснила, что переправа уже давно стала проблемной – ещё не раз латали и приводили в порядок.
 
- В декабре депутаты райсовета приняли решение о выделении средств на ремонт муниципального имущества. Осталось дождаться финансирования, – подчеркнула руководитель СП.
 
После спада воды в райцентре появится временное сооружение, а реконструкция стартует летом. Власти надеются, что после этого мост прослужит ещё много лет.
 
- Уже приезжали два подрядчика и осмотрели объект. Вопрос сейчас в деньгах. Для строителей предусмотренная сумма не является привлекательной. Но если будет достаточно средств, мы всё же постараемся построить новый мост, – заверили тарбагатайцев. 
мост ремонт

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