Сейчас в столице республике проводятся соревнования по боксу и стрельбе из лука
В Бурятии министерство спорта республики рассказало о спортивных состязаниях, проводимых на этой неделе в регионе. Так, с 20 по 24 февраля в Улан-Удэ, в региональном центре единоборств «Патриот» проходит первенство Бурятии по боксу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок (6+). В нём принимают участие 320 спортсменов из 27 команд республики.
С 20 по 24 февраля в республиканском центре по стрельбе из лука в столице региона проводятся всероссийские соревнования по стрельбе из лука (0+). Турнир посвящён памяти профессора Бориса Санданова, кандидата педагогических наук, заслуженного работника физической культуры и спорта России и Бурятии, заслуженного деятеля народного просвещения СССР, судьи по стрельбе из лука всесоюзной категории, депутата городского совета Улан-Удэ четырёх созывов и участника Великой Отечественной войны. В соревнованиях принимают участие 550 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Калмыкии.
С 23 по 25 февраля состоится открытое первенство республики по биатлону (0+). Местом проведения турнира стала лыжная база «Снежинка» в Улан-Удэ. Церемония открытия соревнований пройдёт 24 февраля в 11:00.
Кроме этого, с 23 по 24 февраля столица Бурятии примет лично-командный турнир «Белый месяц» (0+) по игре в бурятские шахматы – шатар. Соревнования проведут в городском шахматном клубе. Открытие турнира и начало первого тура состоятся 23 февраля в 16:00.
Как сообщалось ранее, 24 февраля в Улан-Удэ на центральном стадионе с 17:30 пройдёт международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно» (6+). Кульминацией мероприятия станет массовое обливание холодной водой.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии рассказали о спортивных мероприятиях, проводимых в Улан-Удэ
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