Эксперты: Бурятия обогнала Москву по перспективности трудоустройства



Представители российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter подготовили рейтинг российских субъектов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года. Бурятия заняла в нём 56 место.



При ранжировании регионов эксперты опирались на шесть ключевых параметров. Это соотношение числа резюме и вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата, прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения (по данным Росстата), уровень безработицы плюс доля анкет кандидатов, готовых и не готовых к переезду.



Каждый показатель имеет свой «вес», который влияет на итоговый балл региона.



- Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, уровень безработицы и конкуренции среди соискателей, а также их стремление переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойную жизнь, сегодня можно не только в столице, – пояснил аналитик HeadHunter и автор методологии рейтинга Александр Ильин.



Наша республика набрала 70,40 балла. На одну активную вакансию в РБ приходится 3,2 резюме (в целом по стране этот показатель чуть выше – 3,5). Среднее жалованье в Бурятии, по данным экспертов, достигло 61 000 рублей, а ПМ – 18 360. Среди наших земляков 75% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,8%, наоборот, хотели бы покинуть малую родину.



Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства стал Татарстан (77,42 балла) Также в топ-10 попали Ямало-Ненецкий автономный округ (74,77), Рязанская область (74,63), Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская (74,20), Липецкая (73,97) и Амурская (73,94) области и Подмосковье (73,90).



Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла). Столь низкую позицию объяснили более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением зарплату к прожиточному минимуму (84 400 и 25 879 рублей).



- Субъектов РФ с избытком трудовых ресурсов сегодня нет – кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня конкуренция за кадры вышла на новый уровень – региональный, – подчеркнул Ильин. – Местные власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать людей от переезда и привлечь специалистов из других регионов. Это очень важный шаг, который способствует появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала.



По словам специалиста, на рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию. Однако готовность откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от особенностей жизни в том или ином месте.