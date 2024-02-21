В Иркутской области назначат выплаты детям с нарушениями обмена веществ

Установлена дополнительная поддержка семьям, имеющим детей, страдающих некоторыми заболеваниями



В Иркутской области подписан закон № 4-оз, устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей с отдельными нарушениями обмена веществ. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться по заявлению одному из родителей или иному законному представителю на каждого совместно проживающего с ним ребёнка в возрасте от 1 года до 18 лет, имеющего гражданство РФ, сведения о котором включены в региональный сегмент федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни детей или их инвалидности, имеющего следующие нарушения обмена веществ: фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии, болезнь «кленового сиропа», другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия, изовалериановая ацидемия), гомоцистинурия, глютарикацидурия.



– Очередная дополнительная мера поддержки, предложенная уполномоченным по правам ребёнка в регионе и поддержанная депутатами регионального парламента, предназначена для семей, имеющих детей с отдельными нарушениями обмена веществ. Эти ребята нуждаются в соблюдении строгой пожизненной диеты, которая является важным условием для обеспечения полноценного развития, качества и продолжительности жизни, – отметил губернатор Игорь Кобзев.



Низкобелковые/безбелковые продукты питания (хлебобулочные, макароны и каши, мучные смеси и крахмал, печенье и прочее) являются пищевой продукцией и не относятся к продуктам лечебного питания. В тоже время детям с отдельными нарушениями обмена веществ требуется особая дорогостоящая диета, пренебрежение которой чревато серьёзными последствиями для их здоровья. В настоящее время родители приобретают эти продукты питания для детей за счёт собственных средств. Учитывая установленную Семейным кодексом России обязанность родителей по содержанию своих детей, ежемесячную денежную выплату предлагается установить в соответствии с возрастной группой ребёнка в размере 1/2 минимальной средней стоимости продуктового набора для таких детей.



Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается: на ребёнка от 0 до 3 лет – 2 150 рублей; на ребёнка от 4 до 11 лет – 3 450 рублей; на ребёнка от 12 до 18 лет – 5 600 рублей. Законом предусмотрено, что выплата будет ежегодно индексироваться.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства региона будет разработан порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.



