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Столица Бурятии готовится к масштабному преображению

Столица Бурятии готовится к масштабному преображению
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре Улан-Удэ появятся новые зелёные зоны и спортобъекты

Благодаря мастер-плану, который минувшей весной одобрил президент страны Владимир Путин, в центре бурятской столицы построят современный жилой квартал. Ради этого снесут несколько десятков жилых домов. На месте старых и аварийных возведут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.

А ещё в исторической части города появятся международный межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея республики и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги. В итоге он изменится до неузнаваемости.
 
Разработка проекта планировки территории, которую ждёт преображение, завершается. На минувшей неделе его представили городским властям. Помимо всего вышеперечисленного, на пересечении улиц Кирова и Свободы планируется обустроить новое общественное пространство с зелёными зонами для отдыха и спортивными объектами, рассказали в управлении комплексного развития территорий (УКРТ) Бурятии.

- Параллельно проект проходит утверждение в Минкульте РФ в части объектов культурного наследия. Планируем до конца февраля согласовать документацию и после этого приступим к детальному рассмотрению – уже официально. Проведем публичные слушания с жителями, – заявил начальник УКРТ Зана Тумуров.
 
Особое внимание решили уделить инженерной инфраструктуре. Блок, связанный со строительством коммунальных сетей, требует доработки.
 
- Нужно детально рассмотреть, где и каким образом они расположатся и согласовать это с ресурсоснабжающими организациями. Кроме этого, мы обратились к комитетам администрации города с просьбой дать предложения по использованию коммерческих помещений, которые расположатся на первых этажах жилых домов, – добавил Тумуров.
 
Согласно договору о КРТ, рассмотреть и утвердить проект планировки необходимо до мая. Над ним работают специалисты ООО «ПИК Байкала», правительства РБ, администрации города и ГАУ «Институт генплана Москвы».
благоустройство мастер-план общественные слушания

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