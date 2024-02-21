Забайкальца оштрафовали на 250 тысяч за незаконный найм двух иностранцев



В ходе проверки установлено, что два иностранных работника незаконно трудились на территории региона. Документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности, у них не было. А привлёк их к работе один из индивидуальных предпринимателей.



- По результатам проверки за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранные граждане привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде наложения административных штрафов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Кроме того, полицейские за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности к административной ответственности привлекли бизнесмена. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.







В Чите сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Забайкальскому краю проверили организацию, которая осуществляет строительные работы на объектах железнодорожного транспорта.