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В Улан-Удэ торжественное собрание посвятят Дню защитника Отечества

В Улан-Удэ торжественное собрание посвятят Дню защитника Отечества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках мероприятия пройдёт праздничная программ

22 февраля в Улан-Удэ пройдут торжественное собрание общественности и праздничный концерт «Защитникам Отечества – слава!» (12+). Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоятся в физкультурно-спортивном комплексе.

На одну сцену выйдут сводный военный оркестр 36-й общевойсковой армии, образцовый ансамбль «Экспромт», школа танца «Квартал Дэнс», хор МВД по Республике Бурятия, ансамбль «Звезда», театр музыки и танца «Забава», образцовая студия современного танца «Пелея», школа танца «Акварель», театр танца «Капуччино», народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны», инструментальная этно-группа «Дайда», «Третий регион», заслуженная артистка России Билигма Ринчинова, народный артист Республики Бурятия Баиржаб Дамбиев, заслуженные артисты РБ: Эдуард Жагбаев, Елена Шашина, Сергей Гордейчук, Сэсэг Аюшеева, а также солисты колледжа искусств им. П.И. Чайковского, Анна Комолова, Анастасия Дондокова, Мунко Дондоков, Доржо Шагдуров и другие. В программе праздника также заявлены участники и жены участников СВО.

Вход на мероприятие будет по пригласительным билетам, сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия Праздники день защитника Отечества торжественное собрание

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