Соревнования проходили в Тунке
С 16 по 18 февраля в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии прошёл уже ставший традиционным межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок Белого Месяца». В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из городов Иркутск, Улан-Удэ, а также из Тункинского и Окинского районов.
Сильнейшей командой турнира стал «Байкалавтотракт», занявший первое место по итогам игр. Команда «Колорит – Тунка» смогла завоевать второе место, показав достойную игру. А на третью ступень пьедестала поднялась команда «Загустай» из города Улан-Удэ.
Лучшим игроком соревнований стал Алексей Рябованов. Звание лучшего нападающего получил Базыр Балданов. Награду лучшему защитнику выиграл Рамис Бархаев. Базыр Бадмаев был признан лучшим вратарём турнира.
- Турнир оказался насыщенным, напряженным и полным футбольных эмоций. Участники продемонстрировали своё мастерство, а болельщики наслаждались зрелищными поединками, - сообщает администрация Тункинского района.
В Бурятии разыграли футбольный «Кубок Белого Месяца»
Общество, Фото:
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