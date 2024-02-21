В Бурятии разыграли футбольный «Кубок Белого Месяца»

Общество, Фото: администрация Тункинского района

Соревнования проходили в Тунке



С 16 по 18 февраля в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии прошёл уже ставший традиционным межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок Белого Месяца». В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из городов Иркутск, Улан-Удэ, а также из Тункинского и Окинского районов.



Сильнейшей командой турнира стал «Байкалавтотракт», занявший первое место по итогам игр. Команда «Колорит – Тунка» смогла завоевать второе место, показав достойную игру. А на третью ступень пьедестала поднялась команда «Загустай» из города Улан-Удэ.



Лучшим игроком соревнований стал Алексей Рябованов. Звание лучшего нападающего получил Базыр Балданов. Награду лучшему защитнику выиграл Рамис Бархаев. Базыр Бадмаев был признан лучшим вратарём турнира.



- Турнир оказался насыщенным, напряженным и полным футбольных эмоций. Участники продемонстрировали своё мастерство, а болельщики наслаждались зрелищными поединками, - сообщает администрация Тункинского района.

