В райцентре Бурятии отремонтируют участок дороги

Общество, Фото: администрация Заиграевского района

Работы начнутся в апреле



В Бурятии в посёлке Заиграево отремонтируют участок по улице Серова. Ремонт дороги, протяжённостью 500 метров, будет продолжен в этом году.



Контракт на ремонт от перекрёстка до автовокзала уже заключён. В контракте предусмотрены все работы по восстановлению покрытия, автомобильных стоянок, площадок и тротуаров. Основные работы планируется начать в апреле этого года, с установлением положительных температур.



- В настоящий период идут подготовительные работы: согласование безопасных схем движения транзитного транспорта на период ремонта данного участка дороги, подготовка информационного паспорта дороги, согласование схем поставки и заготовки необходимых дорожно-строительных материалов, согласование разрешительных документов и ордеров на производство работ, - отметили в инфраструктурном центре-службе заказчика» администрации МО «Заиграевский район».



Как напомнили в администрации района, верхний участок улицы Серова от перекрёстка с улицы Октябрьской до центральной районной больницы был отремонтирован в 2022 году.

