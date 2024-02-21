Работы начнутся в апреле
В Бурятии в посёлке Заиграево отремонтируют участок по улице Серова. Ремонт дороги, протяжённостью 500 метров, будет продолжен в этом году.
Контракт на ремонт от перекрёстка до автовокзала уже заключён. В контракте предусмотрены все работы по восстановлению покрытия, автомобильных стоянок, площадок и тротуаров. Основные работы планируется начать в апреле этого года, с установлением положительных температур.
- В настоящий период идут подготовительные работы: согласование безопасных схем движения транзитного транспорта на период ремонта данного участка дороги, подготовка информационного паспорта дороги, согласование схем поставки и заготовки необходимых дорожно-строительных материалов, согласование разрешительных документов и ордеров на производство работ, - отметили в инфраструктурном центре-службе заказчика» администрации МО «Заиграевский район».
Как напомнили в администрации района, верхний участок улицы Серова от перекрёстка с улицы Октябрьской до центральной районной больницы был отремонтирован в 2022 году.
В райцентре Бурятии отремонтируют участок дороги
Общество, Фото:
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