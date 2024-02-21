В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием

Общество, Фото: администрация Баргузинского района

Юбилей отпраздновала Цындыма Базарова



20 февраля в Баргузинском районе Бурятии 95 лет исполнилось жительнице улуса Баянгол, труженице тыла Цындыме Мыжитовне Базаровой.



Цындыма Мыжитовна родилась 20 февраля 1929 года в улусе Хилгана в семье Мыжит Дашибиловича и Санжидмы Надмитовны Базаровых. Всего в семье их было пятеро: четверо дочерей и единственный сын. Цындыма была самой младшей.



Годы репрессии не прошли мимо семьи Базаровых: некогда зажиточная семья лишилась своего хозяйства, под угрозой оказался сам отец семейства. Далее были годы за школьной партой, где юбиляр, помимо других предметов, выучила латинский язык. После окончания Баянгольской средней школы в 1948 году устроилась на работу статистом райздравотдела. Затем тяга к знаниям привела Цындыму Мыжитовну в ускоренную одногодичную сельхозшколу в Улан-Удэ, где она выучилась на ветфельдшера.



Вернувшись на родину в 1952 году, стала работать зоотехником Сувинского зооветпункта. А уже в следующем году её назначили заведующей зооветпунктом по обслуживанию колхоза имени Калинина. Затем была реорганизация зооветпунктов и два колхоза Калинина и Карла Маркса воссоединились, где Цындыма Мыжитовна стала работать ветфельдшером Баянгольского ветучастка. Так с 1954 года и на протяжении 35 лет до выхода на пенсию и после она трудилась на благо Баянгола. Кроме того, дважды земляки оказали ей доверие, избрав юбиляра депутатом Баянгольского сомонного совета. Также накопленным годами опытом Цындыма Мыжитовна активно делилась с сельским населением, занималась просвещением и распространяла учебную и медицинскую литературу.



Долгожительницу поздравили представители администрации района, пожелав ей крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия, мира, добра, бодрости духа, неиссякаемой энергии, любви и поддержки близких.



