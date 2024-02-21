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Улан-удэнцы рискуют остаться без своих квартир и участков

Улан-удэнцы рискуют остаться без своих квартир и участков
Общество,  Фото:Pixabay.com
Лишиться их могут некоторые горожане

Жители бурятской столицы могут остаться без недвижимости. Речь об объектах капитального строительства, квартирах, зданиях, помещениях и земельных участках. Их будут признавать бесхозными и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии – данных о собственнике.

Причина тому – изменения в федеральном законодательстве. По данным на конец октября 2023-го, в Улан-Удэ насчитывалось около двух тысяч объектов, включая жилые помещения, которые могут перейти в собственность муниципалитета. В ЕГРН же значатся 30 000.

Тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), советуют сделать это в ближайшее время. Платить госпошлину не придётся.

- Если у вас есть пожилые родственники, проверьте, зарегистрировано ли их право собственности на объекты – призвала улан-удэнцев начальник отдела по работе с ранее учтёнными и бесхозяйными объектами недвижимости КУИ Надежда Манзаева.

Узнать, проводит ли КУИ мероприятия по выявлению правообладателя в отношении той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/, а всю интересующую информацию предлагают узнавать по телефонам 8 (3012) 23-59-03 и 23-59-19.

недвижимость Росреестр земельные участки квартиры

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