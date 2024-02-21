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В Бурятии ФАПы и амбулатории через суд обеспечат необходимым

В Бурятии ФАПы и амбулатории через суд обеспечат необходимым
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии в фельдшерских акушерских пунктах улусов Хилгана, Борогол, Соел, Уржил и врачебных амбулаториях сел Баянгол и Улюн отсутствует оснащение необходимым для оказания медицинских услуг оборудованием. Здесь нет фонендоскопов, наборов для проведения коникотомии, анализаторов гемоглобина крови, тонометров, стерилизаторов, пульсоксиметров.

Прокуратура направила в суд иск о возложении на министерство здравоохранения республики обязанности обеспечить финансирование, на Баргузинскую центральную районную больницу - приобрести медицинские приборы и устройства.

Суд иск удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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