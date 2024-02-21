Местные жители заявили, что их ветки путаются в электроповодах
В Джидинском районе посоветовали на очень высокие деревья около жилых домов. По словам местных, их ветки уже путаются в электрических проводах. Люди попросили разобраться с зелёными насаждениями.
- Одни говорят, что нужно обращаться в местную администрацию, другие – что писать в РЭС заявление, – рассказали сельчане в группе «Джида-инфо.24/7».
В РЭС на это пояснили: если деревья находятся в охранной зоне воздушных сетей, ветви срежут бесплатно. В противном случае придётся обратиться в администрацию поселения или к частным специалистам.
В районе Бурятии пожаловались на высокие деревья
Общество, Фото:
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