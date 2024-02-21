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В районе Бурятии пожаловались на высокие деревья

В районе Бурятии пожаловались на высокие деревья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители заявили, что их ветки путаются в электроповодах

В Джидинском районе посоветовали на очень высокие деревья около жилых домов. По словам местных, их ветки уже путаются в электрических проводах. Люди попросили разобраться с зелёными насаждениями.

- Одни говорят, что нужно обращаться в местную администрацию, другие – что писать в РЭС заявление, – рассказали сельчане в группе «Джида-инфо.24/7».

В РЭС на это пояснили: если деревья находятся в охранной зоне воздушных сетей, ветви срежут бесплатно. В противном случае придётся обратиться в администрацию поселения или к частным специалистам.
деревья жалобы электроэнергия

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