В Бурятии ушла из жизни заслуженный профессор БГУ

Прощание с Жибземой Базаровой состоится 23 февраля в Улан-Удэ



19 февраля ушла их жизни заслуженный деятель науки Российской Федерации, Сибирского отделения РАН и Республики Бурятия, заслуженный профессор Бурятского государственного университета, член-корреспондент Российской академии естественных наук, академик Азиатско-Тихоокеанской академии материалов, кавалер ордена Дружбы, главный научный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, доктор химических наук, профессор Жибзема Гармаевна Базарова.



Жибзема Гармаевна Базарова родилась 29 ноября 1935 года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятской АССР. После окончания Сосново-Озёрской средней школы стала студенткой химического факультета Иркутского государственного университета. Значительная часть жизни Жибземы Гармаевны связана с Новосибирском: аспирантура и успешная защита кандидатской диссертации в институте катализа СО АН СССР, работа в институте неорганической химии СО АН СССР.



В 1976 году Жибзема Гармаевна была приглашена членом-корреспондентом АН СССР Марксом Васильевичем Мохосоевым в Бурятский институт естественных наук СО АН СССР, где прошла путь от старшего научного сотрудника до доктора химических наук, профессора, заведующего лабораторией оксидных систем, которую возглавляла более 20 лет в один из самых сложных периодов её существования. Она являлась специалистом в области синтеза неорганических соединений, твердофазных реакций и проблем фазообразования в сложных химических системах. Основное направление её исследований: физика и химия оксидных соединений и получение материалов на их основе. Жибзема Гармаевна – автор более 300 публикаций, в том числе статей в ведущих международных и академических отечественных научных журналах. Её исследования ни раз поддерживались грантами президиума РАН, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда.



Жибзема Гармаевна Базарова была одним из организаторов химического отделения Бурятского филиала Новосибирского государственного университета (1992), химического факультета Бурятского государственного университета (1997), основателем и первым заведующим кафедрой общей и неорганической химии БГУ (1995-2007).



Под руководством и при непосредственном участии Жибземы Гармаевны подготовлено более 30 специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) и свыше 100 дипломированных химиков-неоргаников. За многолетнюю работу по подготовке специалистов-химиков Монгольское правительство наградило её медалью «Заслуженный учитель – наставник молодёжи».



- Жибзема Гармаевна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, её отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Она навсегда останется в нашей памяти – коллег и учеников – как добрый и прекрасный человек, а её имя – в науке и высшей школе, - сообщил коллектив Бурятского госуниверситета, выразив соболезнования родным и близким Жибземы Гармаевны.



Прощание состоится 23 февраля 2024 года с 10:30 до 12:30 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9в.



