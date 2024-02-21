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В Монголии окажут помощь 4 тысячам семьям пастухов

В Монголии окажут помощь 4 тысячам семьям пастухов
Общество,  Фото:pixabay.com
Они получат деньги и минеральные добавки для скота

В Монголии местное общество Красного Креста начало оказывать денежную помощь и доставку минеральных добавок для домашних животных 4000 семьям пастухов в 19 аймаках и одном районе столицы страны, которые страдают от «железного» и «белого» дзуда (зимней бескормицы).

Так, 20 февраля в режиме онлайн состоялось заседание группы по оказанию помощи. В нём приняли участие президент Монгольского общества Красного Креста Б. Батцэцэг, генеральный секретарь Монгольского общества Красного Креста Н. Болормаа и главы комитетов Красного Креста 21 аймака страны и 9 районов Улан-Батора. В ходе заседания главы комитетов предоставили информацию о ситуации с дзудом в аймаках и получили указания доставить гуманитарную помощь пастухам. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия благотворительность

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