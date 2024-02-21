В Улан-Удэ столетие отпраздновала ветеран труда

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района

Поздравление принимала Валентина Кузнецова



В столице Бурятии свой столетний юбилей отметила жительница Железнодорожного района Валентина Александровна Кузнецова. Юбиляр является ветераном труда, участником трудового фронта и вдовой участника Великой Отечественной войны.



Валентина Александровна родилась в деревне Дворниково Тисульского района Кемеровской области. В 1936 году переехала с родителями в Улан-Удэ. 16-летним подростком устроилась на Улан-Удэнский механизированный стекольный завод в машинно-ванный цех. От завода трудилась в колхозах Бурятии, собирала урожай зерновых, овощей. Отдав заводу 20 лет работы, в 1963 году Валентина Александровна ушла работать в детский сад прачкой, няней, поваром, где добросовестно проработала до пенсии. За свою долголетнюю трудовую деятельность заслужила звание «Ветеран труда», награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.».



У юбиляра двое детей, трое внуков и шесть правнуков. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.



