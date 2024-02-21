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Бурятия продолжает тонуть в наледных водах

Бурятия продолжает тонуть в наледных водах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они разлились ещё в одном селе

Накануне в селе Калёново, которое находится в пригородном Иволгинском районе, зафиксировали выход наледных вод от реки Сухондойка. Там затопило два сенокосных участка, сообщает «Иволга-инфо.24/7».

Жилые дома не пострадали. В населённом пункте ввели режим повышенной готовности и приступили к отведению наледных вод. Для этого задействовали две единицы техники.

наледные воды повышенная готовность

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