В Иркутской области детям проведут благотворительные операции

Общество, Фото: пресс-служба минздрава Иркутской области

Акция состоится в столице региона в начале лета



Десятая благотворительная акция по лечению детей с врождёнными расщелинами губы и нёба пройдёт с 2 по 9 июня 2024 года в Иркутске на базе Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Планируется прооперировать 40 пациентов со всей Иркутской области и, возможно, близлежащих регионов. Дети будут размещены в отделении хирургии №3 ГИМДКБ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области



- В Иркутск приедут хирурги, анестезиологи, медицинские сестры и педиатры из разных городов России. Совместная акция с участием специалистов разного профиля позволяет оказать помощь большему количеству пациентов, сократить сроки ожидания операции по квотам – команда профессионалов сама приезжает к пациентам, а не наоборот, – отметил главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов.



