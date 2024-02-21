Вопрос решался через суд
Жительнице Улан-Удэ, удочерившей ребёнка, отказали в получении единовременного пособия при его рождении. Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в прокуратуру.
- Установлено, что отделением фонда социального страхования республики заявителю отказано в назначении пособия в связи с пропуском 6-месячного срока с момента рождения ребёнка. Женщина удочерила ребёнка в возрасте 2 лет, при его рождении родители данное пособие не получали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокурор подал в суд иск о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить и выплатить жительнице Улан-Удэ единовременное пособие.
Советский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
Удочерившей ребёнка жительнице Улан-Удэ отказали в выплате пособия
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ведутся переговоры о «регулярке»
Они разлились ещё в одном селе
Вопрос решался через суд
Их выявила прокуратура
Зимний маршрутный учёт в самом разгаре
В республике временно запретили усыплять некоторых беспризорных животных
Медики республики призывают регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры
Пассажиры заявили, что он за раз кладёт себе в карман по полторы тысячи
За окном 33 градуса мороза
«Два насыщенных дня»
У них не получается записаться на приём через Госуслуги
Его посвятят празднованию Белого месяца
Скоро он выйдет на линии
В Улан-Удэ днём 19 градусов мороза
Общество, 20.02.2024
Акция состоится в эту субботу