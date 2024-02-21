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Удочерившей ребёнка жительнице Улан-Удэ отказали в выплате пособия

Удочерившей ребёнка жительнице Улан-Удэ отказали в выплате пособия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вопрос решался через суд

Жительнице Улан-Удэ, удочерившей ребёнка, отказали в получении единовременного пособия при его рождении. Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что отделением фонда социального страхования республики заявителю отказано в назначении пособия в связи с пропуском 6-месячного срока с момента рождения ребёнка. Женщина удочерила ребёнка в возрасте 2 лет, при его рождении родители данное пособие не получали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокурор подал в суд иск о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить и выплатить жительнице Улан-Удэ единовременное пособие.

Советский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура пособия

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