Удочерившей ребёнка жительнице Улан-Удэ отказали в выплате пособия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вопрос решался через суд



Жительнице Улан-Удэ, удочерившей ребёнка, отказали в получении единовременного пособия при его рождении. Женщина не согласилась с этим решением и обратилась в прокуратуру.



- Установлено, что отделением фонда социального страхования республики заявителю отказано в назначении пособия в связи с пропуском 6-месячного срока с момента рождения ребёнка. Женщина удочерила ребёнка в возрасте 2 лет, при его рождении родители данное пособие не получали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурор подал в суд иск о возложении на уполномоченный орган обязанности назначить и выплатить жительнице Улан-Удэ единовременное пособие.



Советский районный суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

