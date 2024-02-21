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S7 стала «эпизодически» выполнять два рейса из Улан-Удэ в Иркутск в день

S7 стала «эпизодически» выполнять два рейса из Улан-Удэ в Иркутск в день
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Ведутся переговоры о «регулярке»

21 февраля авиакомпания S7 Airlines выполняет два утренних рейса по маршруту Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск. Об этом сообщил в телеграм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Спрос превышает предложение, - отметил он. - Часто задают вопрос: «А где ежедневный рейс в Иркутск?». Рейс летает ежедневно, но часто билеты проданы заранее».

С начала 2024 года, как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания S7 сделала дневные полёты по маршруту Иркутск – Улан-Удэ – Иркутск ежедневными. Уже в январе Embraer 170 стал летать с полной загрузкой, так как тарифы на перелёт весьма привлекательны для пассажиров. Этот самолёт берёт на борт 80 человек.

«Это счастье (два рейса в Иркутск – ред.) - пока не каждый день», - отметил гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

По его словам, S7 «ставит двойные рейсы эпизодически, чтобы вывезти растущий поток».

Но переговоры об увеличении количества рейсов в день между двумя городами идут.

- Тема проговаривается постоянно, - сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев. - И авиакомпания, и аэропорт видят спрос. Но главный вопрос - наличие самолётов. В середине февраля было очередное обсуждение с S7. Пока они могут к ежедневному рейсу иногда ставить дополнительный рейс. На вторую частоту не хватает технической возможности.

Аэропорт "Байкал" авиация Иркутск S7 S7 Airlines

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