В Улан-Удэ прикрыли ломбард за нарушения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их выявила прокуратура



В Улан-Удэ ломбард скупал бытовую технику, электрические инструменты и другое ценное движимое имущество у населения. Однако прокурорская проверка выявила нарушение в сфере оказания финансовых услуг.



- При этом по условиям договоров купли-продажи клиентам предоставлялись денежные средства под залог движимого имущества, а по истечении установленного срока хранения сданное имущество выкупалось за сумму, превышающую полученную в момент сдачи. В случае невыкупа имущества товар выставлялся на продажу неограниченному кругу лиц по цене, значительно превышающей выкупную, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Таким образом, фактически организация вопреки требованиям закона осуществляла деятельность по предоставлению потребительских займов.



Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ «Осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами, не имеющими права на её осуществление», судом его деятельность приостановлена на 15 суток.

