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В Улан-Удэ прикрыли ломбард за нарушения

В Улан-Удэ прикрыли ломбард за нарушения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их выявила прокуратура

В Улан-Удэ ломбард скупал бытовую технику, электрические инструменты и другое ценное движимое имущество у населения. Однако прокурорская проверка выявила нарушение в сфере оказания финансовых услуг.

- При этом по условиям договоров купли-продажи клиентам предоставлялись денежные средства под залог движимого имущества, а по истечении установленного срока хранения сданное имущество выкупалось за сумму, превышающую полученную в момент сдачи. В случае невыкупа имущества товар выставлялся на продажу неограниченному кругу лиц по цене, значительно превышающей выкупную, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Таким образом, фактически организация вопреки требованиям закона осуществляла деятельность по предоставлению потребительских займов.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.56 КоАП РФ «Осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами, не имеющими права на её осуществление», судом его деятельность приостановлена на 15 суток.
прокуратура ломбард

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