Умерщвление бродячих собак в Бурятии поставили на паузу

В республике временно запретили усыплять некоторых беспризорных животных
Две недели назад состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону, разрешающему усыпление беспризорных псов в Бурятии. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом (КС) РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, ранее подключившееся к этой истории.
- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали ранее на официальной странице организации «Егоров и партнёры» во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.
Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот накануне стало известно, что умерщвление четвероногих поставили на паузу.
- Получили радостную новость. До решения Конституционного суда приостановили пункт закона, в котором говорится, что если собака оказалась не востребована в отлове в течение 30 дней, то она подлежит эвтаназии, – рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья».
По словам волонтёров, отловленных псов с каждым днём становится всё больше и вывозить всех просто некуда физически. Правда, это решение власти республики ещё могут обжаловать в течение 15 дней.
- Но мы всё же надеемся на положительный исход до принятия решения Конституционным судом, – отмечают зоозащитники. – Расслабляться, конечно, не стоит, ведь пункт закона не отменили полностью, а приостановили на время. Но всё-таки это маленький шажочек в сторону гуманности по отношению к братьям нашим меньшим.
Закон, разрешающий усыплять беспризорных четвероногих, одобрили в республике в ноябре. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.
Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.
Пока временно запретили умерщвлять только невостребованных хвостатых. А вот агрессивных и больных по-прежнему могут. «Поэтому продолжаем следить за новостями и ждать ответа от Конституционного суда Российской Федерации», – заключили в организации.
С властями, помимо вышеупомянутого фонда, судятся ещё 10 довольно известных в республике защитников животных. Они подали иски к главе региона Алексею Цыденову и Народному Хуралу. Интересы активистов представляет юрист из российской столицы.
Умерщвление бродячих собак в Бурятии поставили на паузу
Общество, Фото:
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