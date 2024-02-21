В Бурятии сельчане нажаловались на водителя, берущего деньги на багаж





Жители Кяхтинского района недовольны водителем одного из автобусов, курсирующих в Улан-Удэ. Они заявили, что поездка до города, если приобретать билет через специальное приложение, стоит 724 рубля.



- При покупке нет уточнения по оплате багажа. При посадке водитель берёт за него деньги – либо наличными, либо переводом на свою карту. Это где-то 100-250 рублей, – сообщили сельчане в группе «Кяхта-инфо.24/7». – И никто это не контролирует. Получается, он с каждой поездки дополнительно кладёт себе в карман 1000-1500 рублей.



Пассажиры задались вопросом, правомерно ли это. «При покупке билета на самолёт и поезд за багаж платят сразу», – добавили возмущённые кяхтинцы.



Ситуацию разъяснили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что пассажир вправе за плату перевозить в багажном отделении свои вещи, занимая при этом максимум два места. Общий размер багажа при этом не должен превышать 180 сантиметров (сумма длины, ширины и высоты).



Для ручной клади этот показатель составляет 120 сантиметров. За остальное придётся платить дополнительно.



Перевозчик же обязан проинформировать о нормах и условиях оплаты и оформить соответствующую квитанцию.



- Тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, как правило, включает в себя стоимость проезда и провоза ручной клади установленного количества и размеров. Аналогично тариф сформирован по маршруту «Кяхта – Улан-Удэ», – заявили в надзорном ведомстве.

