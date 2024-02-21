За окном 33 градуса мороза
В Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия у учащихся с 1 по 4 классы, уроки у которых проводятся в первую смену. Утром за окном в столице Бурятии было -33 градуса.
- Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удалённости школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя, - отметили в комитете по образованию города.
Сообщалось, что уроки будут проводиться в дистанционном формате.
Вчера занятия у младшеклассников, учащихся с первой смены, тоже отменяли очные занятия. Утром во вторник, 20 февраля, было 34 градуса мороза.
Как сообщал «Байкал-Daily», морозы в республике до конца недели. Потепление ожидается 22-23 февраля, но потом вновь похолодает.
В Улан-Удэ отменили очные занятия у младшеклассников
Общество, Фото:
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