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Глава Бурятии раскрыл подробности визита полпреда в ДФО Трутнева

Глава Бурятии раскрыл подробности визита полпреда в ДФО Трутнева
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

«Два насыщенных дня»

Лидер Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале кратко рассказал, что удалось сделать за два дня работы в республике полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и вице-премьера правительства России Юрия Трунтнева. Эти два дня Цыденов назвал «насыщенными».

«Посетили площадку строительства будущего кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума в городе Северобайкальск, - рассказал глава Бурятии. - Объект по мастер-плану города Северобайкальск. В рамках президентской дальневосточной субсидии уже начали его проектирование. К 2027 году завершим его строительство. Это станет существенным подспорьем в подготовке кадров у нас на севере».

По словам Цыденова, потребность в кадрах есть, например, у тех же РЖД в 800 человек.

Прошло совещание по мастер-планам развития городов Северобайкальск (29,5 млрд рублей) и Улан-Удэ (277,4 млрд рублей). Как ранее сообщал «Байкал-Daily», мастер-план развития Улан-Удэ оказался рекордным по уровню федерального финансирования среди городов ДФО. В столице Бурятии этот показатель составляет 70%.

«Представили Юрию Петровичу актуальный порядок реализации мероприятий, - сообщил Алексей Цыденов. - Напомню, что реализация мастер-планов разделена на этапы. В Улан-Удэ, это строительство новой школы в центре города, модернизация электросетевого хозяйства, строительство водозащитной дамбы и другие мероприятия».

В Улан-Удэ уже начато строительство Национального музея и здания театра «Байкал». Проекты зданий понравились президенту России Владимиру Путину, который ознакомился с ними в ходе своей поездки на Дальний Восток в январе 2024  года. 

По данным «Байкал-Daily», на совещании Юрий Трутнев заявил, что «нужно как можно быстрее реализовывать мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска».

«Провели совещание с инвесторами Бурятии, - сообщил глава республики. - Инвесторы с Юрием Петровичем, в первую очередь, обсудили вопросы по возросшей стоимости привлечения ресурсов для реализации проектов. На Дальнем Востоке работают механизмы дальневосточной поддержки, которые позволяют создавать наиболее выгодные условия для инвесторов. В том числе, поступили конкретные предложения по расширению ТОР «Бурятия». Взяли этот и другие вопросы наших инвесторов в работу».

В центре «Воин» курсанты продемонстрировали мастерство управления дронами, рассказали, как собрать свой уникальный беспилотный летательный аппарат. Юрий Трутнев «сделал акцент на том, что такие центры как раз и созданы для того, чтобы школьники и молодежь, которые интересуются техникой и хотят создавать новое, могли на практике изучать матчасть, конструировать свои собственные аппараты».

«Будем развивать работу центров, - такую цитату Трутнева приводит его официальный телеграм-канал. - И ещё раз повторю, будем её замыкать на взаимодействии со школами, чтобы система патриотического воспитания и начальной военной подготовки была всеобъемлющей».

Полпред президента в ДФО также посетил производственную площадку предприятия «Аэроком».

«Кстати, тоже наш резидент ТОР, - сообщил Алексей Цыденов. - Юрий Петрович осмотрел, как организовано производство, как технологии и инженерная мысль реализуются в металле, точнее, в данном случае – в углепластике. Беспилотные летательные аппараты, производимые здесь – это и есть реальное импортозамещение. Уже используем их для доставки лекарств, мониторим лес в пожароопасный сезон, находим новые рынки для их применения».

Юрий Трутнев успел проверить ход строительства нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта «Байкал». Как сообщал «Байкал-Daily», его планируют ввести в строй в сентябре 2024 года.

ДФО мастер-планы Северобайкальск

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