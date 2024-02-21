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В районе Бурятии люди не могут попасть к врачам

В районе Бурятии люди не могут попасть к врачам
Общество,  Фото:скриншот gosuslugi.ru
У них не получается записаться на приём через Госуслуги

Жители Бичурского района заявили, что не могут записаться на приём к врачу в поликлинике с помощью сайта Госуслуг. По их словам, этого медучреждения вообще нет в списке в соответствующем разделе.

- Никакого отделения. Сколько так ещё может продолжаться? – возмутились люди в группе «Бичура-инфо.24/7».

В центральной районной больнице пояснили, что электронная запись через портал Госуслуг затруднена «в связи с переходом с 1 января на новую медицинскую информационную систему «Байкал».

- Когда появится возможность записаться на приём, пока неизвестно. Служба технической поддержки работает над этим, – подчеркнули в ЦРБ и посоветовали пациентам обращаться в call-центр больницы.

врачи медицина больница госуслуги

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