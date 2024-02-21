В районе Бурятии люди не могут попасть к врачам



Жители Бичурского района заявили, что не могут записаться на приём к врачу в поликлинике с помощью сайта Госуслуг. По их словам, этого медучреждения вообще нет в списке в соответствующем разделе.



- Никакого отделения. Сколько так ещё может продолжаться? – возмутились люди в группе «Бичура-инфо.24/7».



В центральной районной больнице пояснили, что электронная запись через портал Госуслуг затруднена «в связи с переходом с 1 января на новую медицинскую информационную систему «Байкал».



- Когда появится возможность записаться на приём, пока неизвестно. Служба технической поддержки работает над этим, – подчеркнули в ЦРБ и посоветовали пациентам обращаться в call-центр больницы.



