Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта

Работодатели решили ограничиться подарками и корпоративами



Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что выплачивать премии работникам в честь Дня защитника Отечества собираются лишь в 22% улан-удэнских компаний. Подарки для представителей сильной половины готовят 53%, а корпоративные мероприятия разного масштаба пройдут в 48% организаций.



Своих сотрудниц к 8 Марта премировать собираются 24% работодателей. Презенты для них готовят 55%. Корпоративны же к международному женскому дню организуют 50% компаний.

