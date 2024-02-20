Работодатели решили ограничиться подарками и корпоративами
Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что выплачивать премии работникам в честь Дня защитника Отечества собираются лишь в 22% улан-удэнских компаний. Подарки для представителей сильной половины готовят 53%, а корпоративные мероприятия разного масштаба пройдут в 48% организаций.
Своих сотрудниц к 8 Марта премировать собираются 24% работодателей. Презенты для них готовят 55%. Корпоративны же к международному женскому дню организуют 50% компаний.
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
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