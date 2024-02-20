Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов





В ближайшую среду, 21 февраля, в столице Бурятии отключат холодное водоснабжение. Его не будет в жилых домах и в центральном тепловом пункте на улице Ключевская. Об этом сообщили в городской администрации.





ХВС исчезнет в нескольких домах в 9:30 утра и появится к 16:00. Причина тому – плановый ремонт пожарного гидранта на водопроводной сети на улице Ключевская, 27а.Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия машины и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.