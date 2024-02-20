Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов

Она исчезнет в нескольких домах из-за ремонта
В ближайшую среду, 21 февраля, в столице Бурятии отключат холодное водоснабжение. Его не будет в жилых домах и в центральном тепловом пункте на улице Ключевская. Об этом сообщили в городской администрации.
ХВС исчезнет в нескольких домах в 9:30 утра и появится к 16:00. Причина тому – плановый ремонт пожарного гидранта на водопроводной сети на улице Ключевская, 27а.
Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия машины и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу «Водоканала» по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
Она исчезнет в нескольких домах из-за ремонта
В спортивном празднике участвовали семьями
Его вывозят на специальные площадки для временного складирования
Несчастное животное оказалось на грани жизни и смерти
Состоялось заседании коллегии администрации Железнодорожного района
Они сами придумали юмористические номера
Новые автомобили распределили по всему региону
Хамбо Лама рассказал, как лучше называть малую родину
Теперь все собранные жильцами деньги сольют в «общий котёл»
На линию выйдут десять автобусов, вместо девяти
Директора управляющей компании оштрафовали
При появлении на свет он весил чуть больше килограмма
Житель Узбекистана, ставший нарушителем поневоле, хочет заключить контракт на военную службу
Они облюбовали территорию около местного магазина
Новый рейс включили в список субсидируемых