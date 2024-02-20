В Бурятии открыли мемориальную доску пожарному

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Память увековечена на фасаде здания пожарной части в Кяхтинском районе



19 февраля в Кяхтинском районе Бурятии состоялось открытие мемориальной доски Александру Александровичу Арсентьеву.



- Александр Александрович героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Награждён орденом Мужества (посмертно), - сообщили в администрации района.



Память Александра Арсентьева увековечена на фасаде здания 33-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда государственной противопожарной службы, где он работал.



