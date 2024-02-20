Память увековечена на фасаде здания пожарной части в Кяхтинском районе
19 февраля в Кяхтинском районе Бурятии состоялось открытие мемориальной доски Александру Александровичу Арсентьеву.
- Александр Александрович героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Награждён орденом Мужества (посмертно), - сообщили в администрации района.
Память Александра Арсентьева увековечена на фасаде здания 33-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда государственной противопожарной службы, где он работал.
В Бурятии открыли мемориальную доску пожарному
Общество, Фото:
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