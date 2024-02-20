Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»

В субботу, 17 февраля, в Мухоршибирском районе Бурятии прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России».
На старт вышли как опытные спортсмены, так и совсем маленькие любители покататься на лыжах. Самым юным участником гонки стал ученик 2 «А» класса Мухоршибирской школы № 2, занявший третье место в своём возрастном забеге.
- Было сложно, эмоции сложные, но здорово, - признался мальчик сразу после финиша.
В это день на одну лыжню встали дети, учителя, врачи, участвовал в забеге и уроженец Мухоршибирского района, депутат Народного Хурала Александр Варфоломеев.
- «Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним событием. Приятно видеть такое количество спортсменов, любителей и болельщиков. В Год семьи, объявленным в России, и Год многодетной семьи у нас в районе приятно видеть, что многие пришли на праздник целыми семьями, - рассказала заместитель главы по социальным вопросам МО «Мухоршибирский район» Ирина Фетисова.
На финише участники смогли полакомиться вкусными пирожками и согреться горячим чаем, сообщили в администрации Мухоршибирского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же «Лыжня России» прошла в Улан-Удэ. на старт вышли около тысячи горожан. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
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