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В столице Бурятии усиленно разгребают снег

В столице Бурятии усиленно разгребают снег
Общество,  Фото:КБУ
Его вывозят на специальные площадки для временного складирования

В столице Бурятии, несмотря на сильные морозы, круглосуточно ведётся уборка улиц, заявили в городской администрации. Только за минувшую ночь сотрудники комбината по благоустройству собрали 750 с половиной кубометров снега.
 
Большегрузные самосвалы сделали около 60 рейсов, чтобы вывезти его на специальные площадки для временного складирования. С помощью трёх больших комплексов в порядок привели два участка на улице Борсоева – от скульптурной композиции «Гостеприимная Бурятия» до железнодорожного переезда на Стеклозаводе и от неё же до остановки «Виадук».
 
Кроме того, коммунальщики охватили Богатырский мост, улицу Гармаева и проспект Строителей. Мини-тракторы подмели тротуары на Терешковой, улицах Профсоюзная, Куйбышева и Кирова, вблизи Мемориала Победы и на площади Революции. Спецтехника и сотрудники КБУ убирают и вывозят снег с городских улиц с шести утра. 
уборка снега благоустройство

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