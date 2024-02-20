В столице Бурятии усиленно разгребают снег



В столице Бурятии, несмотря на сильные морозы, круглосуточно ведётся уборка улиц, заявили в городской администрации. Только за минувшую ночь сотрудники комбината по благоустройству собрали 750 с половиной кубометров снега.



Большегрузные самосвалы сделали около 60 рейсов, чтобы вывезти его на специальные площадки для временного складирования. С помощью трёх больших комплексов в порядок привели два участка на улице Борсоева – от скульптурной композиции «Гостеприимная Бурятия» до железнодорожного переезда на Стеклозаводе и от неё же до остановки «Виадук».



Кроме того, коммунальщики охватили Богатырский мост, улицу Гармаева и проспект Строителей. Мини-тракторы подмели тротуары на Терешковой, улицах Профсоюзная, Куйбышева и Кирова, вблизи Мемориала Победы и на площади Революции. Спецтехника и сотрудники КБУ убирают и вывозят снег с городских улиц с шести утра.

