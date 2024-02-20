В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год

Состоялось заседании коллегии администрации Железнодорожного района
В Улан-Удэ на расширенном заседании коллегии администрации Железнодорожного района с участием мэра города Игоря Шутенкова подвели итоги работы за 2023 год и озвучили планы на 2024.
- Продолжалась работа по развитию инфраструктуры, благоустройству территорий, строительству новых социальных объектов в районе. Работа велась не только одной администрацией, но и совместно с крупнейшими предприятиями, с ТОСами и жителями района. Была завершена масштабная реконструкция тепломагистрали №3, что позволило повысить надёжность и качество теплоснабжения и закрыть четыре котельные в микрорайоне Стеклозавод. Продолжалось строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Верхняя Берёзовка в рамках федерального проекта «Чистая вода». По проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 12 участков дорог. Успешно реализовывались проекты «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов Дальнего Востока», «Народный бюджет» и многое другое. А эффективную работу района по исполнению наказов горожан надо ставить в пример всем остальным, и распространять этот опыт на весь город, - отметил Игорь Шутенков.
В рамках проекта «Чистая вода» в районе построили сети водоснабжения и повысительную насосную станцию в микрорайоне Шишковка. Этот водопровод обеспечит питьевой водой около 300 жителей улиц Челюскина, Левитана, Самбуева.
- По наказам жителей по программе «Развитие инженерной инфраструктуры» построили участки сетей водоснабжения на улицах Ясеневая, Абаканская и проезде Брусничный. Совместно с горожанами разработали проектно-сметную документацию на строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Пионеров, - отметил в своём докладе Николай Попов, руководитель администрации Железнодорожного района.
По инициативе жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили две общественные территории в микрорайоне ПВЗ: бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя», а также 18 дворов.
- Реализовали совместный проект с заводом ЛВРЗ по реставрации и установке на своё историческое место памятника «Покорителям космоса» в центре микрорайона ПВЗ. В этом году планируется обновление сквера «Радуга». Это мероприятие завершит благоустройство центральной части этого микрорайона, - отметил Николай Попов.
По решению главы РБ и мэра города при участии комитета по транспорту провели работу по возобновлению маршрутов №25 и №51, а также продлению маршрута №95.
Освободили территории от более чем 200 самовольно размещённых металлических гаражей.
Планомерно решалась задача по улучшению жилищных условий граждан и обеспечению их доступным и комфортным жильём, которая поставлена президентом России. В прошлом году в районе 141 семья улучшила жилищные условия.
- Выкупную стоимость получили 75 семей, проживающих в аварийных домах, подлежащих сносу. В новые дома в микрорайоне Зелёный пересилили 45 семей, ранее проживавших в муниципальном жилье. За счёт средств инвесторов расселили дома по ул. Гагарина, 26, ул. Пржевальского, 4, и три дома по улице Цивилева. До конца 2024 года будут расселены ещё 11 аварийных домов, - отметил глава района.
Мэр Улан-Удэ отметил, что несмотря на большой объем проделанной работы, которая выполнена на «отлично», в этом году перед районом стоит много важных задач.
- Совместно с профильными комитетами необходимо продолжить реализацию федеральных проектов и муниципальных программ, а также работу по формированию будущей программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года, - поручил Игорь Шутенков.
Для обеспечения безопасности и рациональной организации дорожного движения на сложных транспортных узлах - в районе магистральных улиц Революции 1905 года, Гагарина, пр. 50-летия Октября, мэр поручил совместно с комитетом по транспорту проработать все возможные варианты решения проблем.
- На территории района в ближайшие годы планируется реализация крупных объектов – это строительство арендного жилья для работников авиационного завода в микрорайоне Восточный и создание центра креативных индустрий в центральной части. Поэтому поручаю вам взять на себя общую координацию и синхронизацию всех заинтересованных структур, - поручил главе района Игорь Шутенков.
В связи с предстоящим 85-летний юбилеем авиационного завода прорабатывается вопрос установки памятника вертолёту Ми-8.
В этом году планируется ремонт главного канализационного коллектора по ул. Революции 1905. Методом санации будут отремонтированы восемь участков, протяжённостью более 1800 метров.
- Земляные работы не планируются, но возможно будут необходимы кратковременные отключения воды. Держите ситуацию на контроле, оперативно реагируйте на возможные нештатные ситуации и своевременно информируйте население о возможных неудобствах, - сказал Игорь Шутенков.
Также мэр поручил усилить работу по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей по социальным и жилищно-бытовым вопросам.
В завершении мероприятия наградили горожан, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие района.
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
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