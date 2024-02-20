В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей





В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о кошке по кличке Элли, оказавшейся на грани жизни и смерти. Она как могла выживала на улице в морозы, а когда состояние совсем ухудшилось, пришла под дверь квартиры одной неравнодушной пенсионерки.



Женщина приютила уже пять хвостатых и ещё одно животное не потянула бы. Кошку передали волонтёрам, которые тут же повезли её в ветеринарную клинику.



- Весь хвост был в крови от кровавой диареи, её беспрерывно тошнило и мы, честно, думали, что не успеем, – признались зоозащитники. – Маленький скелетик, обтянутый кожей, впавшие грустные глаза.



Кошечка сейчас в стационаре ветклиники – она постоянно на капельницах и антибиотиках.



- Ещё добавили лекарства для печени, поскольку из-за уличной жизни пострадали внутренние органы, – пояснили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Сейчас все силы врачей направлены на то, чтобы стабилизировать её состояние. Пока ждём результаты анализов.



Сбор средств на лечение Элли объявили в группе фонда в ВК vk.com/sobakaluck. Помочь посильной суммой могут все желающие.

