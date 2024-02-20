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В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей

В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Несчастное животное оказалось на грани жизни и смерти

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о кошке по кличке Элли, оказавшейся  на грани жизни и смерти. Она как могла выживала на улице в морозы, а когда состояние совсем ухудшилось, пришла под дверь квартиры одной неравнодушной пенсионерки.

Женщина приютила уже пять хвостатых и ещё одно животное не потянула бы. Кошку передали волонтёрам, которые тут же повезли её в ветеринарную клинику.

- Весь хвост был в крови от кровавой диареи, её беспрерывно тошнило и мы, честно, думали, что не успеем, – признались зоозащитники. – Маленький скелетик, обтянутый кожей, впавшие грустные глаза.

Кошечка сейчас в стационаре ветклиники – она постоянно на капельницах и антибиотиках.

- Ещё добавили лекарства для печени, поскольку из-за уличной жизни пострадали внутренние органы, – пояснили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Сейчас все силы врачей направлены на то, чтобы стабилизировать её состояние. Пока ждём результаты анализов.

 Сбор средств на лечение Элли объявили в группе фонда в ВК vk.com/sobakaluck. Помочь посильной суммой могут все желающие.
кошка волонтеры животные

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