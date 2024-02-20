На Байкале стартует экспедиция по развёртыванию нейтринного телескопа

Общество, Фото: Минобрнауки России

Работы на льду озера планируют проводить до середины апреля



На озере Байкал начинает работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба «Baikal-GVD». Эта научная установка является новым методом исследования Вселенной. За два месяца команде предстоит провести ряд работ, в том числе модернизировать ранее установленные кластеры и вмонтировать новый 13-й.



С помощью нейтринного телескопа «Baikal-GVD2 учёные исследуют эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр, механизмы ускорения частиц, а также процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далёком прошлом. Чтобы это определить, установка регистрирует и исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.



Ежегодно с середины февраля по середину апреля на Байкале проходят экспедиции, в ходе которых устанавливаются новые кластеры и модернизируются ранее установленные. В течение многих лет работами на льду руководит Игорь Белолаптиков, исполняющий обязанности начальника экспедиции, начальник установки «Baikal-GVD «в лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).



- Подготовка по материально-техническому обеспечению к запланированным работам была проведена на хорошем уровне, и надеемся, что погодные условия и ледовая обстановка позволят нам реализовать все наши планы, — отметил Игорь Белолаптиков.



На данный момент установка состоит из 12 кластеров, расположенных на расстоянии 250–300 метров друг от друга. В каждом кластере по 8 вертикальных гирлянд, на каждой гирлянде 36 модулей. В настоящее время оптическая система телескопа включает в себя порядка 3500 фотоприёмников. По проекту, к 2027/2028 годам объем установки должен составить порядка одного кубического километра. Он расположен на озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, где глубина озера достигает 1300 м.



В экспедиции примут участие сотрудники Иркутского государственного университета, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова, морского университета Санкт-Петербурга и лимнологического института Сибирского отделения РАН. В ходе экспедиционных работ ожидается, что в установке телескопа примут участие около 60 человек.



- Телескоп строится силами международной коллаборации с ведущей ролью института ядерных исследований РАН, основоположника этого эксперимента и направления «нейтринная астрономия высоких энергий» в мире, и объединённого института ядерных исследований, - сообщает министерство науки и высшего образования РФ.



